Aktionstag zur Mobilitätswende Visionen für eine autofreie Innenstadt in Bonn

Margot Häger kümmert sich privat um ihren Partner, der an Parkinson erkrankt ist. Derzeit sei sie auf der Suche nach einer Möglichkeit, um etwa bei schönem Wetter mit ihrem Lebensgefährten einen Ausflug zu machen. Aus diesem Grund steht sie am Stand der SWB und betrachtet die Elektroaufsitzroller und Lastenfahrräder, die über die Stadt verteilt ausgeliehen werden können. Derzeit tendiere sie zu einem dreirädrigen Lastenfahrrad: „Ich weiß ja nicht, wie er sich festhält oder von der Motorik selbst ist, da muss man ganz schön vorsichtig sein.“ Wie Tobias Pissarczyk von den Stadtwerken erklärt, sind die ausgestellten Lastenräder allerdings derzeit nur in der Lage, zwei Wasserkästen sowie Einkäufe zu transportieren. „Ansonsten haben wir vorne eine Holzbank, wo zwei Kinder nebeneinandersitzen können und auch entsprechende Sicherheitsgurte“, so Pissarczyk. Auf Erwachsene sei der Transport vorne aber noch nicht ausgelegt.