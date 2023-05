Nach Gesprächen mit dem Rektorat Aktivisten räumen besetzten Seminarraum der Uni Bonn

Die 40 Aktivisten der Gruppe „End Fossil Occupy“, die am Montag einen Seminarraum im Hörsaalzentrum auf dem Poppelsdorfer Campus besetzt hatten, haben den Raum am Dienstag wieder geräumt. Wie Andreas Archut, Sprecher der Universität Bonn, am Dienstag auf GA-Anfrage erklärte, habe es zuvor konstruktive Gespräche gegeben. Gegen 16 Uhr verlegten die Aktivisten ihren Protest am Dienstag vom Seminarraum auf das Außengelände am Poppelsdorfer Campus. Ursprunglich hatten sie geplant, eine Woche lang Workshops, Vorträge und „kreative Aktionen“ im Sinne der Klimagerechtigkeit zu veranstalten. Die Aktivisten werfen der Uni Bonn vor, als Institution keine Verantwortung in der Klimakrise zu übernehmen.