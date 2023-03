Fahrerflucht Unbekannter beschädigt Pkw in Alfter schwer und fährt davon

Bereits Anfang März hat ein bislang unbekannter Fahrer am Ahrweg in Alfter-Impekoven ein geparktes Auto stark beschädigt und beging danach Fahrerflucht. Das meldet die Polizei Bonn. Der Vorfall sei zwischen Donnerstag, dem 2. März, und Samstag, dem 4. März, passiert. Der Unfallverursacher sei Polizeiangaben zufolge durch den Ahrweg in Richtung Witterschlick gefahren und kam dort aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit der rechten Frontseite seines Autos beschädigte er demnach dabei einen zu diesem Zeitpunkt in einer Haltebucht abgestellten Pkw.