Bonnerin über Suchtprävention Alkohol bei Jugendlichen: „Jeder Schluck ist kritisch“

Beatrix Schmeichler hat in ihrem Job in der Suchtpräventionsstelle Update schon einiges erlebt. Sie erhält Einblicke in persönliche Schicksale, manchmal nur kurz, manchmal intensiver, wenn sie Jugendliche und Familien zum Thema Alkohol berät. Dabei gibt es immer wieder Momente der Hoffnung. Etwa, wenn sie mit dem sogenannten Eventsprinter bei Bonner Großveranstaltungen vor Ort ist, an dem Jugendliche Alkohol gegen Wasser oder Essen tauschen können: „An Karneval kam in der Altstadt diese Mädchengruppe zu mir und meinte: Sie waren doch letzte Woche auch in Kessenich!“ Die Mädchen seien den ganzen Tag immer wieder gekommen, haben ihre Freundinnen mitgebracht und ihnen erzählt, dass sie hier Wasser bekommen und eine Pause machen können. Dass ihr Angebot angenommen wird, freut Schmeichler. „Ein paar Tage später haben sie tatsächlich bei mir angerufen und sich bedankt, dass wir ihnen Wasser gegeben haben, es hätte ihnen sehr geholfen. Das ist mit am schönsten: Diese Gruppe, die so begeistert und dankbar war, dass wir sie versorgt haben und Anlaufstelle waren.“