Mit 1,0 Promille : Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer flieht vor der Polizei

Bonn Ein 17-Jähriger E-Scooter-Fahrer war mit 1,0 Promille in der Bonner Südstadt unterwegs. Er verletzte sich an einem Zaun, als er vor der Polizei flüchtete.

Als der Jugendliche den Streifenwagen bemerkte, ergriff er die Flucht und bog von der Reuterstraße in den Jagdweg ein. Dort ließ er den E-Scooter auf der Fahrbahn liegen, lief in eine Garageneinfahrt und versuchte, über einen Metallzaun auf ein Grundstück zu klettern. Dabei blieb er an den Spitzen eines Zaunes hängen und verletzte sich am Bein. Die Beamten halfen ihm vom Zaun und leisteten erste Hilfe.