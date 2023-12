Vergiftungen bei Jugendlichen in NRW Bonn liegt bei Alkoholmissbrauch landesweit auf Platz drei

„Der Trend bestätigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen die Zahlen der krankenhauspflichtigen Intoxikationen bei Jugendlichen zurückgegangen sind“, sagt Dr. Ulf Thiemann, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in der LVR-Klinik Bonn. Das passe auch ins Bild der sinkenden Zahlen bei übertriebenem Alkoholkonsum unter Jugendlichen, so Thiemann: „Jugendliche fangen später mit dem Trinken an, trinken seltener und trinken auch seltener so intensiv, dass sie behandelt werden müssen.“