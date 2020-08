Ehrung für den Alle-mal-Malen-Mann : Platz in der Bonner Altstadt wird nach Jan Loh benannt

Bonn Diskutiert wurde es schon länger, nun hat die Bezirksregierung entschieden: Ein Platz in der Altstadt in Bonn wird nach Jan Loh benannt. Das Bonner Original, das als Alle-mal-Malen-Mann bekannt wurde, starb 2018.

Breite Straße wird teilweise umbenannt

Ein Teil der Breitestraße – Breitestraße 1 bis 12 – in der Altstadt soll in Elisabeth-Selbert-Platz umbenannt werden. Die 1896 geborene promovierte Juristin Elisabeth Selbert wurde bekannt als eine der vier ‚Mütter‘ des Grundgesetzes. Nominiert für die SPD, setzte sie sich erfolgreich für die Gleichberechtigung im auszuarbeitenden Grundgesetz ein. Sie studierte als einzige Frau an der Universität Marburg Rechts- und Staatswissenschaften. Anschließend wechselte sie an die Universität Göttingen und war dort unter den etwa 300 Studierenden eine von fünf Frauen. Nach nur sechs Semestern schloss sie ihr Studium mit Auszeichnung ab. 1948 wurde die Juristin in den in den Parlamentarischen Rat in Bonn gewählt, der die Aufgabe hatte, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten. Unter den 65 Mitgliedern war sie eine der nur vier Frauen.