Kommentar : Alles auf dem Tisch

Die geplante Trassenführung der Seilbahn. Foto: Grafik GA

Meinung Bonn Dem Vernehmen nach schaut Berlin mit großem Interesse auf das Bonner Seilbahn-Projekt, weil es mit den Planungen in Bezug auf urbane Seilbahnen bundesweit am weitesten ist. Dann sollte der Bund auch registrieren, dass Verzögerungen dieser Art Skepsis schüren, übrigens nicht nur bei Gegnern, sondern auch bei Befürwortern in den Reihen der Politik. Ein Kommentar von GA-Redakteur Philipp Königs.