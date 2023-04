Vor 60 Jahren Als der Bonner Münsterplatz zur Baugrube wurde

„Wer gestern Morgen österlich erholt durch den innenstädtischen Alltag schritt, entdeckte an der Südostecke des Münsterplatzes etwas, was dem Anfangsstadium eines Zirkusaufbaues ziemlich ähnlich sah“, notiert der GA am 17. April 1963. Vier große Holzwagen aus Düsseldorf, ausgestattet mit frischbezogenen Doppelbetten, standen feinsäuberlich in Reih und Glied. Arbeiter waren dabei, in regelmäßigen Abständen Holzpfähle für einen Zaun in den Boden zu rammen. Da die Stadt keine Zirkusgastspiele auf dieser Fläche genehmigte, musste eine andere Erklärung her. „Guck mal, Vati, die reißen jetzt den Münsterplatz ab“, vermutet ein kleiner Junge.