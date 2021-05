Kostenpflichtiger Inhalt: Notizen aus B. : Als die Wikinger schon die Bürgersteige hochklappten

Eine Wikingeraxt: Einige Bonner Gewohnheiten scheinen bis in die Zeit dieses Volkes zurückzugehen. Foto: Pixabay/Morket

Meinung Bonn Mit den detaillierten Infektionszahlen erinnert die Stadt an entlegene Ortschaften, in denen viele Bonner noch noch niemals waren. Die Technik des Bürgersteighochklappens geht dabei zurück bis in die Zeit der Wikingerüberfälle.