Hyperinflation Als ein Blumenkohl in Bonn 500 Milliarden Mark kostete

Nachdem Hitler in München einen Marsch auf Berlin ankündigt, besinnen sich endlich die Demokraten. Die Reichswehr zerschlägt den Putsch gewaltsam und nimmt Hitler und den Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff im Münchener Wehrkreiskommando fest, aber es ist auch politisch Zeit für entschiedenes Handeln. Reichskanzler Gustav Stresemann beendet den Ruhrkampf und sucht einen Ausgleich mit Frankreich. Industrielle an Rhein und Ruhr einigen sich mit den Franzosen über die ausstehenden Reparationszahlungen. Um den 20. November bringt die im Oktober gegründete Deutsche Rentenbank die Rentenmark zum Kurs von eins zu einer Billion zur wertlosen Papiermark in Umlauf. Dazu sind wertstabile Immobilien aus Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie zwangsweise mit Hypotheken und Grundschulden von 3,2 Millionen Mark in Gold belastet worden. In der Folge stabilisieren sich die Preise, auch wenn die neue Währung in Bonn und den übrigen besetzten Gebieten zunächst nicht eingeführt werden darf. Die NSDAP, die völkische DVFP und die KPD werden im ganzen Reich verboten. Auch die Idee einer Abspaltung des Rheinlandes, die in der verzweifelten finanziellen Lage in Berlin und Düsseldorf wieder aufgekommen war, wird zu den Akten gelegt. Die teils militanten rheinischen Separatisten, die im September noch 2000 Anhänger in Poppelsdorf versammelt und Ende Oktober für zwei Tage des Bonner Rathaus besetzt haben, werden im Siebengebirge von Bauern und Steinbrucharbeitern mit Schrotflinten, Äxten und Knüppeln endgültig aufgerieben.