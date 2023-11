Vor 50 Jahren Als in Bonn Autofahren an mehreren Sonntagen verboten war

„Die Bonner haben bewiesen, dass ihr Freizeitglück nicht vom Auto abhängt“, resümiert der GA am folgenden Montag in seiner Bonner Lokalausgabe. Zu Hunderten hätten die Menschen die City bevölkert: „Überall das gleiche Bild: Fußgänger, die an Schaufenstern vorbei flanierten, Radfahrer, die beschwingt in die Pedale traten. Fröhliche Mienen in den Gesichtern. Auch Stadtluft wurde ohne den Zusatz von Blei als wohltuend empfunden.“ Die Unternehmungslust der Bonner sei ungebrochen gewesen. Gaststätten und Kinos waren voll. Und auch die Friedhöfe, denn der 26.11. war Totensonntag. Nur die Betreiber weit abgelegener Ausflugslokale ohne gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr klagen über erhebliche Umsatzausfälle.