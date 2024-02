Neue Folge „Hinter Bonner Türen“ Als Napoleons Soldaten samt Pferden in einer Bonner Kirche hausten

Eine umtriebige Bonnerin erhielt in dieser bewegten Zeit eine kleine, aber erwähnenswerte Nebenrolle: Babette von Belderbusch, geborene Koch, war nicht nur eine enge Jugendfreundin Beethovens und die Tochter des Zehrgarten-Wirts, Beethovens Stammlokal am Marktplatz. Sie verwandelte den Zehrgarten in einen Treffpunkt für alles, was in Bonn Rang und Namen hatte. Ab 1802 war sie auch die Ehefrau von Anton Maria Graf von Belderbusch. Als Napoleon persönlich 1804 Bonn besuchte, übernachtete er im Anwesen der beiden Eheleute, im Belderbuscher Hof. Während Napoleon am Tag in und um Bonn unterwegs war, um die Stadt und ihre Bewohner zu inspizieren, blieb Napoleons Frau Joséphine in der Gesellschaft der hochschwangeren Babette. Die Kaiserin fand Babette offenbar so sympathisch, dass sie sich anbot, für das ungeborene Kind die Patenschaft zu übernehmen. Als dann kurze Zeit später die Tochter zur Welt kam, wurde sie Josephine getauft – und Graf von Belderbusch war von Napoleon höchstpersönlich zudem zum „Maire“, einer Art Bürgermeister, ernannt worden. Diese und mehr Anekdoten zur Franzosenzeit in Bonn gibt es im Podcast „Hinter Bonner Türen“ zu hören.