Vor 40 Jahren Als Weizsäcker in Bonn zum Bundespräsidenten wurde

Schloss Augustusburg platzt aus allen Nähten. Mehr als 1500 geladene Gäste sind am 1. Juli 1984 nach Brühl ins prunkvolle ehemalige Lustschloss der Kölner Kurfürsten gekommen, um den bisherigen Bundespräsidenten Karl Carstens und seine Frau Veronika zu verabschieden und seinen Nachfolger Richard von Weizsäcker samt Gattin Marianne zu begrüßen. Zu diesem Anlass haben sich die in Bonn akkreditierten Botschafter „mit Damen“ – wie der GA damals eigens anmerkt – in Schale geworfen und sind bei hochsommerlichem Wetter stolz in Landestracht erschienen. Einen kleinen Eklat gibt es lediglich am Rande, als ein Botschafter vom afrikanischen Kontinent gegen das Protokoll ohne Krawatte und mit aufgeknöpftem Hemd Einlass begehrt. Ein Kellner muss spontan mit seiner Fliege aushelfen.