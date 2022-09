175 Jahre Nutzpflanzengarten der Uni Bonn : Alte Bonner Obst- und Gemüsesorten könnten in Zukunft wichtig werden

Poppelsdorf Den Nutzpflanzengarten der Universität in Poppelsdorf gibt es seit 175 Jahren. Seine Genbank bekommt in der Klima- und Energiekrise eine ganz aktuelle Bedeutung.

Da könnte es gut sein, dass alte Kultursorten wieder auf mehr Interesse stoßen. Solche, die wie der Wirsing „Bonner Advent“ noch später im Jahr geerntet werden können beziehungsweise früher reifen. Oder solche, die wie die „Schwarze Poppelsdorfer“ Sojabohne auch auf Feldern im Rheinland pflanzliches Eiweiß liefern könnten, ohne dass dafür in Südamerika Regenwald kahl geschlagen und Schiffsdiesel für den Überseetransport verbrannt wird. Beide hat der Bonner Nutzpflanzengarten in seinen Beständen – als eingefrorene Samen oder auf dem Gelände zwischen Nussallee und Karlrobert-Kreiten-Straße in Kultur. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es mehr Sorten und Varietäten von Nutzpflanzen als hier.

Am Sonntag, 2. Oktober, lädt der Nutzpflanzengarten im 175. Jahr seines Bestehens von 10 bis 18 Uhr wieder zum Herbstfest ein. Jeweils zur vollen Stunde beginnen geführte Rundgänge durch die größte Nutzpflanzensammlung Deutschlands. Zwischen 13 und 15 Uhr können Kinder Kürbisgesichter schnitzen. Das Studierendenwerk bietet Gutes für den Gaumen. Stände bieten Saatgut, Pflanzen, Obst und Honig aus den Botanischen Gärten zum Kauf an. Eine aktuelle Ausstellung zeigt Wildblumenmischungen und weitere Pflanzen, die für Honigbienen besonders attraktiv sind. Der Eintritt ist an diesem Sonntag frei. wmr

Kulturelles Erbe und Genvarianten für die Zukunft

„Wir schützen damit nicht nur ein wertvolles kulturelles Erbe. Wir erhalten auch Genvarianten für künftige Züchtungen“, sagt Weigend. Und das 2022 schon seit 175 Jahren, wie ein Blick in die Geschichte zeigt: Anfang des 19. Jahrhunderts sind im deutschsprachigen Raum bereits einige landwirtschaftliche Lehranstalten entstanden. Der in preußischen Diensten stehende Arzt Albrecht Thaer hat sich mit Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenwuchs beschäftigt. Weil es an Expertise fehlt, regt Thaer landwirtschaftliche Bildungsstätten an. Ein erster Versuch beginnt in Bonn bereits 1819, ein Jahr nach Gründung der Universität. Aber erst in den 1840er-Jahren nimmt die Idee dauerhaft Gestalt an. Am 17. Mai 1847 beginnt auf Anordnung König Friedrich Wilhelms IV. der Unterricht an der „Landwirthschaftlichen höheren Lehranstalt zu Poppelsdorf“.