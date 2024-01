Besonderer Zufallsfund Alte Karte zeigt Bonn hinter barocken Mauern

„Von der Befestigung in Beuel ist zumindest oberirdisch nichts mehr zu sehen“, sagt der Historiker Norbert Schloßmacher. Als langjähriger Leiter des Stadtarchivs und Vorsitzender im Heimat- und Geschichtsverein kennt er die Quellenlage und Fundsituation in der Stadt bestens. „In Bonn können Sie gut einen Spaziergang von der Beethovenhalle in weitem Bogen bis zum Alten Zoll entlang der alten Befestigungsanlagen unternehmen“, sagt Schloßmacher. An der Theaterstraße neben der Beethovenhalle haben sich Mauerreste, hinter dem Landgericht Reste der Bastion erhalten, auf der damals ein Gefängnis stand. In der Tiefgarage der Sparkasse am Friedensplatz gibt es ebenfalls Relikte sowie hinter dem Windeckbunker oder in der Cassius-Bastei.