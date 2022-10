Polizei Bonn ermittelt : Jugendliche bedrohen 14-Jährigen an alter VHS mit Messer

Bonn Unbekannte haben einen 14-Jährigen auf dem Gelände der ehemaligen Volkshochschule in Bonn mit einem Messer bedroht und beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwei bisher unbekannte Männer haben am Samstag einen 14-Jährigen in der Wilhelmstraße in Bonn beraubt. Gegen 20.40 Uhr soll sich der Jugendliche laut Polizei mit einem gleichaltrigen Begleiter auf dem Gelände der ehemaligen Volkshochschule aufgehalten haben. Dort wurde er von den zwei Tatverdächtigen angesprochen und mit einem Messer bedroht. Die Tatverdächtigen nahmen schließlich das Handy des 14-Jährigen an sich.