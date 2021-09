Am Alten Schlachthof : Kein Baurecht ohne Verkehrskonzept am Bonner „Innovatiosdreieck“

Bonn Der Bonner Stadtrat beschließt Maßgaben für das neue Gewerbegebiet „Innovationsdreieck“ am Alten Schlachthof. Die CDU befürchtet nun eine Verzögerung für das Projekt.

So hatte sich das Oberbürgermeisterin Katja Dörner sicher nicht vorgestellt: Zwar hat der Stadtrat den von der Verwaltung vorgeschlagenen Planungszielen für ein neues Gewerbegebiet zwischen Immenburgstraße, Am Dickobskreuz und Bahngleisen im Großen und Ganzen mit breiter Mehrheit gegen Bürger Bund Bonn (BBB) und AfD zugestimmt. Doch hat die Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt zugleich einen Ergänzungsantrag beschlossen, demzufolge ein Verkehrskonzept mit konkretem Umsetzungsplan zwingend vorliegen und vom Rat beschlossen werden muss, bevor die Stadt für das unter dem Namen „Innovationsdreick“ firmierende Projekt eine Baugenehmigung erteilt.

Verkehrskonzept muss her

Zur Sache sprach im Stadtrat der Grünen-Stadtverordnete Rolf Beu, der sagte, dass es richtig sei, das ganze Dreieck in den Blick zu nehmen. „Wo es viel Licht gibt, gibt es aber auch Schatten. Der größte ist die Verkehrsproblematik.“ Vor rund vier Jahren habe der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, ein Verkehrskonzept vorzulegen. „Passiert ist seitdem wenig, um nicht zu sagen, gar nichts.“ Der Linksabbieger in die Karlstraße sei zwingend zu verbessern. Auch Jürgen Repschläger (Linke) betonte, ein solch gewachsenes Projekt ziehe Verkehre nach sich: „Ein Konzept muss her.“

Bert Moll (CDU) allerdings sieht in dieser Forderung eine unnötige Verzögerung, „nachdem wir viele Jahre auf den Neuzuschnitt gewartet haben“. Es sei nun an der Zeit, „die Dinge nicht zu verkomplizieren, sondern sie auf den Weg zu bringen“. Auch Werner Hümmrich von der FDP äußerte zumindest Zweifel, dass trotz vieler richtiger Punkte, die der Ergänzungsantrag anspreche, diese Aspekte bereits in den Zielbeschluss hineingehörten. Ein solcher Beschluss gibt einen Rahmen vor, ersetzt aber nicht ein anschließendes Bebauungsplanverfahren mit gesetzlich vorgeschriebener Bürgerbeteiligung. Laut Verwaltungsvorlage sollen ein erstes Mobilitätskonzept für das Plangebiet und ein übergeordnetes Verkehrskonzept Weststadt am 30. September dem Verkehrsausschuss vorliegen.