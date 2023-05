Vorfall in Bonn Mann stürzt am Alten Zoll in die Tiefe und stirbt

Am Sonntag gegen 2 Uhr ist am Alten Zoll in Bonn ein Mann gestürzt und verstorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren der Rettungsdienst sowie Beamte der Polizei vor Ort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sollen, gaben an, dass der Mann von dem Baudenkmal gefallen sein soll.