Vorfall in Bonn Mann stürzt am Alten Zoll in die Tiefe und stirbt

Die Polizei hat die Ermittlungen rund um die Todesursache des Mannes, der am Sonntag gegen 2 Uhr am Alten Zoll in Bonn in die Tiefe gestürzt und verstorben war, beendet. Ein Sprecher der Polizei teilte am Mittwochmittag mit, dass es sich bei dem Vorfall um einen Suizid gehandelt habe.