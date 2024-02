Feuertaufe an Karneval Diese Kneipe in der Bonner Altstadt übernimmt die „Babel“-Wirtin

Bauleiterin mit gelbem Helm und gelber Weste – über das richtige Kostüm für dieses Jahr musste Fanny Delaune nicht lange nachdenken. Im Baumarkt ist die Wirtin der Altstadt-Kneipe „Babel“ gerade sowieso oft. Sie macht an der Breite Straße ein zweites Lokal auf, im ehemaligen „Lichtblick“. Auch wenn es bis zur offiziellen Eröffnung noch dauert, will Delaune für die Karnevalstage die Kneipe schon mal öffnen. „Es ist eine Katastrophe“, sagt sie am Montag scherzhaft und lacht. Auf ihrer Jeans sind schon einige weiße Farbkleckse, die Wände ihrer neuen Bar sind erst punktuell gestrichen. „Das wird eine Feuerprobe, aber ich freue mich. Der Karnevalsbetrieb ist sowieso nie normal.“