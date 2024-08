Kleine Läden, Kunst und Geschichte Was man alles in der Bonner Altstadt entdecken kann

Mal nicht nur schnell auf dem Rad durch die Altstadt flitzen, um von A nach B zu kommen, sondern richtig gemütlich durch die Straßen entlang der Gründerzeithäuser bummeln: Das kann so schön sein. Die Bonner Altstadt zwischen Stadthaus, Kölnstraße und Bornheimer Straße hat neben kleinen, interessanten Läden, Cafés, Kneipen und Restaurants nämlich auch ganz viel spannende Geschichte zu bieten. So kommt man bei einer Tour auch noch in den Genuss einer besonderen Zeitreise. Beste Voraussetzungen also für einen Sommerausflug, der bei Sonnenschein besonders nett ist, aber auch bei Regen funktioniert.