Suche nach neuen Räumen und Finanzierung : Haus der Frauengeschichte verlässt die Bonner Altstadt

Das Haus der Frauengeschichte feiert 10. Geburtstag : „Gleichberechtigung ist nicht selbstverständlich“ Das Haus der Frauengeschichte in der Wolfstraße in der Altstadt in Bonn feiert in diesem Jahr sein 10. Jubiläum. Es ist bundesweit die einzige Einrichtung dieser Art. Nach wie vor plagen den Vorstand Geldsorgen.