Trauermarsch in Bonn Rund 150 Schiiten ziehen heute durch die Altstadt

Demnach beginnt der Trauermarsch auf der Maxstraße um 15 Uhr und endet um 19 Uhr. Während des Trauermarschs durch die Maxstraße singen die Teilnehmer mit nacktem Oberkörper Trauerlieder und schlagen sich mit den flachen Händen auf die Brust. Damit gedenken sie des Imams Hussain, der als zentrale Figur im schiitischen Islam gilt und vor knapp 1400 Jahren in der Schlacht von Kerbela getötet worden war. In den vergangenen Jahren trauern Schiiten so immer wieder in der Altstadt um Imam Hussain.