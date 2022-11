Polizei sucht Zeugen : Unbekannter schlägt Scheibe eines Kiosks in der Bonner Altstadt ein

Unbekannter schlägt Scheibe eines Kiosks in der Bonner Altstadt ein

Die Polizei sucht nach einem Mann, der die Scheibe eines Kiosks in der Bonner Altstadt eingeschlagen hat. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag die Scheibe eines Kiosks in der Bonner Altstadt eingeschlagen und eine Wodka-Flasche gestohlen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

In der Nacht zu Dienstag, gegen 1.50 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem großen Stein die Scheibe eines Kiosks in der Vorgebirgsstraße der Bonner Altstadt eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, griff der Täter durch die zerbrochene Scheibe und nahm eine größere Flasche Wodka mit. Dann flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Adolfstraße.