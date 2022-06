Zu Besuch in „Musiktruhe“ und „Zone“ : Bonner Altstadtwirte beklagen den Wegfall der Kneipenkultur

Martin Linder (l.) und Rainer Born sind seit zusammengerechnet 62 Jahren Wirte der Bonner Altstadt. Linder betreibt seit 1994 die Zone (im Bild) und Born seit 1988 die Musiktruhe auf der Maxstraße. Foto: Sofia Grillo

Bonn Wer etwas zum Nachtleben in der Bonner Altstadt wissen möchte, ist bei Martin Linder und Rainer Born an der richtigen Adresse. Die Wirte von Zone und Musiktruhe stehen zusammengerechnet seit 62 Jahren am Zapfhahn. Sie sind besorgt über die Zukunft der Kneipen.