Sichtbare Fortschritte Am Bristol Hotel beginnt der große Abriss

Bonn · Der Abriss des 1972 in Bonn errichteten Hotels an der Popelsdorfer Allee nimmt sichtbare Formen an. Bald rücken die ganz großen Maschinen an. Wie es mit den Arbeiten nun weitergeht.

03.02.2024 , 11:00 Uhr

Am ehemaligen Bristol Hotel in Bonn beginnt der große Abriss. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn

Wer am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein ganz genau hinsah, der konnte vereinzelt die aufgestobenen und flirrenden Staub- und Bauschuttpartikel erkennen, die auf der Abrissbaustelle des ehemaligen Bristol Hotels am Fuße der Poppelsdorfer Allee durch die Luft schwirrten. Weniger schwer wahrzunehmen war der typische Baustellengeruch für die Passanten, von denen immer wieder welche vor dem Bauzaun anhielten, um die fortschreitende Zerstörung des Gebäudes zu betrachten. Zerstobene Moleküle von gebrochenem Beton, splitterndem Holz, Steinen und Schutt lagen deutlich wahrnehmbar in der Luft.