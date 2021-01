Bonner Priester predigt in Mundart und schreibt ein Buch darüber : Am kölschen Wesen soll der Humor genesen

Bonn Kirchlicher Trost in Corona-Zeiten: Ehrendechant Alfred Hausen deutet die zehn Gebote der Kölner aus priesterlicher Sicht.

Und so hat sich Hausen, der vier Jahrzehnte lang als Pastor in Buschdorf wirkte und heute in Rheinnähe im Bonner Norden lebt, die „zehn Gebote der Kölner“ vorgeknöpft – von „Et es, wie et es“ bis hin zu „Denn nur eimol em Joor es Karneval“. Durchaus ernsthaft bespricht Hausen die ironische Maxime als „eigene Lebensphilosophie, die nicht nur den Kölnern deutlich machen will, wie wir glücklich leben können, sondern allen Menschen“. Zu lachen gibt es vor allem in den Anschlusskapiteln, in denen Hausen aus seinem reichen Fundus an Witzen und Karnevalsreden schöpft – Predigten op Kölsch inklusive. Ein Beispiel gefällig? „Junge, Junge. Do wor jet los op dem See Jenesareth met dem Sturm un de Welle. Sujet häd der Petrus un sing Kumpane noch nit eleev…“