Bonn : Am Sonntag bleiben Geschäfte geschlossen

Bonn Die Stadt entscheidet sich für Absage aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung. Eine Dringlichkeitsentscheidung ist bereits auf den Weg gebracht.

Die Erlaubnis für den verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende hebt die Stadt über eine Dringlichkeitsentscheidung auf. Das teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann dem General-Anzeiger nun auf Anfrage mit. Wie am Mittwoch berichtet, stand der verkaufsoffene Sonntag am 8. November in der Zeit von 13 bis 18 Uhr vor der Absage. An diesem Tag, den der Verein City-Marketing, ein Zusammenschluss von Innenstadthändlern, organisiert, waren neben den Geschäftsöffnungen auch eine Fußgänger-Rallye geplant sowie Ausstellungen und gastronomische Stände auf den größeren Innenstadtplätzen unter dem Motto „Ludwig strahlt“.