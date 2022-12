Fahrbahn des Berliner Platzes : Mann wirft am Bonner Stadthaus mit Steinen auf Autos

Bonn Ein Mann hat am Stadthaus Bonn mit Steinen aus dem Gleisbett auf vorbeifahrende Autos geworfen. Er traf einen roten Kleinwagen, dessen Fahrer jetzt gesucht wird.

Ein Mann hat am vergangenen Donnerstagmittag am Stadthaus in Bonn mit Steinen auf vorbeifahrende Autos geworfen. Er hatte Steine aus dem Gleisbett der Haltestelle Stadthaus genommen und damit auf Verkehrsteilnehmer in Richtung der Fahrbahn des Berliner Platzes gezielt.