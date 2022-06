Polizei im Einsatz : Großeinsatz nach Amok-Alarm an Gesamtschule Bonns Fünfte

Ein Polizist sichert den Bereich um die Gesamtschule in Bonn ab. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn An der Gesamtschule Bonns Fünfte in Bonn ist am Mittwochvormittag ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die umliegenden Straßen wurden abgesperrt.



Die Polizei ist derzeit mit zahlreichen Einsatzkräften an der Gesamtschule Bonns Fünfte in Bonn-Kessenich vor Ort. Dort wurde nach Angaben von Polizeisprecher Simon Rott gegen 10.30 Uhr ein Amok-Alarm ausgelöst. Hinweise auf verdächtige Geräusche oder Gegenstände gebe es bislang jedoch nicht. Der Alarm sei durch eine automatisierte Durchsage erfolgt. Nach GA-Informationen saßen mehrere Schüler unter Tischen verbarrikadiert in ihren Klassenräumen.

Die umliegenden Straßen rund um die Schule wurden für den Verkehr sowie für Fußgänger gesperrt. Das betrifft die Hausdorffstraße, den Bonner Talweg sowie die Eduard-Otto-Straße.

Weitere Informationen folgen...

(ga)