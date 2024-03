Prüfungsrückgabe nach Ausnahmesituation So haben Schüler und Polizei den Amokalarm an Bonns Fünfter erlebt

Die Alarmierung an der Gesamtschule Bonns Fünfte in Kessenich erreichte die Polizei am Mittwoch um 13.29 Uhr. „Wir sind sofort ausgerückt und standen auch schnell in Kontakt mit der Schulleitung. Wir sprechen hier von gut geübten Abläufen und einem eintrainierten Einsatzvorgehen“, schildert Polizeisprecher Frank Piontek den Ablauf am Tag des Amokalarms, der sich letztlich als Fehlalarm herausstellte. Die Schüler vor Ort wurden zu diesem Zeitpunkt durch eine automatische Durchsage vor der möglichen Gefahrenlage gewarnt.