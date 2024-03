Gesamtschule Bonns Fünfte Nach Amokalarm: „Eine total beunruhigende und hilflose Situation“

Für viele, gerade die jüngeren Schüler, war der Amokalarm am Mittwoch an der Gesamtschule Bonns Fünfte in Kessenich ein Schock. Zwei Tage nach dem Ereignis gibt es neue Erkenntnisse zum Ablauf. Wie berichtet, soll der Alarm nach GA-Informationen aus dem Raum 9 des Gebäudes F ausgelöst worden sein, der in der Mittagspause allen Schülern zugänglich ist. Bei diesem Raum handelt es sich laut dem stellvertretenden Schulleiter, Dirk Schalaster, um einen Klassenraum.