Verdacht der Volksverhetzung Akif Pirincci muss erneut in Bonn vor Gericht erscheinen

Der in Bonn lebende Autor Akif Pirincci muss sich am 13. Dezember wegen des Verdachts auf Volksverhetzung vor einem Einzelrichter des Bonner Amtsgerichts verantworten. Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage des GA bestätigte, sei im Juni Anklage gegen den 63-Jährigen erhoben worden. Der Richter habe nur einen Verhandlungstag terminiert. Pirincci, bekannt geworden durch seinen Katzenkrimi „Felidae“, hat wiederholt in Bonn vor Gericht gestanden und ist wegen seiner Äußerungen mehrfach verurteilt worden.