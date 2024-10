Urteil am Amtsgericht Bonn E-Scooter dürfen nicht auf Privatgrundstück parken

Bonn · Das Bonner Amtsgericht sieht die Verantwortung für wildes Parken auf einem Grundstück an der Oxfordstraße bei einem E-Scooter-Anbieter. Die Stadt will ebenfalls mehr Ordnung bei Leihfahrzeugen und kündigt nach einem Ratsbeschluss erste Schritte an.