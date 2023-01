Schlechter Scherz führt in Bonn vors Gericht : Video in Whatsapp-Status sorgt für Ärger

Bonn Ein 18-jähriger Bonner Azubi hatte Aufnahmen eines Schülers verbreitet, der ein Sturmgewehr auf seinen Lehrer richtete. Das brachte den jungen Mann vors Gericht.

Kommentiert war der Post, der dem jungen Bonner einiges an Ärger einbringen und ihn schließlich vor Gericht bringen sollte, mit dem Hinweis an einen Freund: „Ich am letzten Schultag“. An diesem Montag wurde nun ein Verfahren wegen Bedrohung vor dem Bonner Amtsgericht eingestellt. Und zwar gegen eine Auflage, die man fast schon salomonisch nennen könnte. Einen zweiseitigen „Besinnungsaufsatz“, in dem er sich kritisch mit seinem Post auseinandersetzt, möchte Amtsrichter Dominik Reppel von dem jungen Mann lesen.