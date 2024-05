GA gelistet Öffentliche Grillplätze in Bonn und der Region

In Rheinbach gibt es wenige frei zugängliche Grillplätze, aber viele Hütten können privat gemietet werden. So etwa die Grillhütte des Heimatvereins Alfter im Jakob Wahlen Park unter 02222/3535. Der Mietpreis beträgt 70 Euro. Dabei gibt es keine Kaution. An Sonntagen ist eine Vermietung nicht möglich. Überdachte Sitzmöglichkeiten gibt es an der Grillstelle.