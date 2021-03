Naturschauspiel : Anfänge der Kirschblüte in der Bonner Altstadt

Bonn Die Stadt und der Botanische Garten erwarten das „große Kirschblüten-Finale“ im April. Der Krisenstab der Stadt Bonn hat eine Maskenpflicht für Besucher beschlossen.

„Prunus serrulata“ ist nicht gleich „Prunus serrulata“. In der Maxstraße hat die Blüte der Japanischen Kirsche bereits begonnen, während sie in den meisten anderen Altstadtstraßen noch auf sich warten lässt. Da die Stadt einst unterschiedliche Sorten in der Altstadt pflanzte, kommt es in der Fläche stets mit zeitlicher Verschiebung zur Blütenreife. Sowohl die Verwaltung als auch der Botanische Garten gehen davon aus, dass die 60 Japanischen Nelkenkirschen (Prunus serrulata Kanzan) in Heer- und Breite Straße im April in jener Blütenpracht stehen, die in den vergangenen Jahren viele Menschen anzog.