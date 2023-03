Rechtsextremistische Morde in Deutschland Angehörige von NSU-Opfer berichtet vom langen Kampf um Anerkennung

Halt und Unterstützung während dieser schwierigen Zeit konnte die Familie bei den Angehörigen der anderen Opfer finden. Auf einem Schweigemarsch in Kassel zur Erinnerung an den Ermordeten Halit Yozgat traf Gamze Kubaşık auf Semiya Şimşek und freundete sich mit ihr an. Bereits damals hätten die beiden den Verdacht gehegt, dass Rechtsextremisten hinter den Taten steckten. Bis zur Rehabilitierung des guten Rufs und Widerlegung der haltlosen Vorwürfe dauerte es aber bis zur Selbstenttarnung des NSU.