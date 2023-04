Vier Jahre Haft wegen illegaler Einfuhr und Drogenhandels Angeklagter: „Derart drakonische Strafen hätte ich in China erwartet“

„Die meisten Leute meiner Generation verstehen gar nicht, warum Gras illegal ist“, sagte der 36-jährige Angeklagte in seinem Schlusswort: Eine Flasche Vodka zu leeren sei doch sicherlich schlechter für die Gesundheit als ein paar Joints zu rauchen. Vor der 11. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist der in Amsterdam lebende Niederländer nun zu einer vierjährigen Haftstrafe wegen illegaler Einfuhr und Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer sogar fünfeinhalb Jahre gefordert: „Solch drakonische Strafen hätte ich in China erwartet, aber nicht in Europa“, so der Angeklagte. Unter einem derart hohen Strafmaß habe ja auch seine Familie zu leiden. Der Mann war am 6. Dezember vergangenen Jahres mit genau 9815 Gramm Haschisch erwischt worden, als er auf der Fahrt in Richtung Süden eine Pause auf dem Rastplatz Siegburg eingelegt hatte.