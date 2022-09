Vorfall in Bonn-Endenich : Frau schlägt Mädchen in Bus der Linie 611

Frau schlägt Mädchen in Bus der Linie 611

Vorfall in Bonn-Endenich

In einem Bus der Linie 611 soll eine Frau zwei Mädchen angepöbelt haben. (Archivfoto) Foto: Maximilian Mühlens

Endenich Eine Frau hat in einem Bus in Bonn-Endenich zwei Mädchen verletzt. Weil sie nicht durchkam, soll die Unbekannte die Mädchen gegen Arm und Brustkorb geschlagen haben.

In Bonn-Endenich hat am Donnerstagmorgen eine Frau zwei Mädchen in einem Bus der Linie 611 angepöbelt und gegen Arm und Brustkorb geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Bus gegen 7.30 Uhr recht voll gewesen sein.