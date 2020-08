Mann sitzt in U-Haft : 45-jähriger Bonner schlägt und verletzt Partnerin

Am Freitagabend war die Polizei in Gronau im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Bonn In einer Wohnung in Bonn-Gronau ist ein Streit eskaliert, ein 45-Jähriger hat dabei seine 55 Jahre alte Partnerin attackiert und verletzt. Der Mann ist wegen anderer Fälle von häuslicher Gewalt bereits polizeibekannt.

Ein 45-jähriger Mann hat am am Freitagabend in einer Wohnung in Bonn-Gronau seine Partnerin körperlich angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montagvormittag angab, hatte sich das Paar offenbar zuvor gestritten. Eine Angehörige der 55-jährigen Frau verständigte darauf die Polizei. Diese konnte den alkoholisierten Mann vor seiner Wohnung stellen und nahmen ihn vorläufig fest.