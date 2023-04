Perfekt für die Zukunft aufgestellt Junge Anlagenmechaniker in Bonn schließen Ausbildung ab

Motiviert sind die beiden auch durch den guten Lohn: „Nach einer Ausbildung im Handwerk kann man heute genauso gut verdienen wie nach einem Studium“, weiß Gräfrath. Tatsächlich sind die Tarife bereits in den ersten drei Gesellenjahren vielversprechend: „Wenn man sich erfolgreich qualifiziert, kann man auch in den ersten Jahren bereits übertariflich arbeiten“, so Paul Dobelke, Vorstandsmitglied der Innung Bonn/Rhein-Sieg.