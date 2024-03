Stadt will Finanzierung verlängern So hilft ein Verein Menschen in Bonn ohne Krankenversicherung

Als Mary Grace Lex nach Deutschland kam, ging es ihr nicht gut: Sie leidet an Hyperthyreose, einer Überversorgung des Körpers mit Schilddrüsenhormonen. Behandeln lassen konnte sich die Philippinerin allerdings nicht – ohne Papiere und ohne Krankenversicherung. Freundinnen und Freunde hätten ihr schließlich den Verein „Anonymer Krankenschein“ Bonn (AKSB) empfohlen: „Es war überwältigend. Das Team hier war von Tag eins an so nett“, berichtete die 38-Jährige aus Bad Godesberg auf Englisch. Eine Sozialarbeiterin unterstützte sie über acht Monate lang. „Ohne sie wäre es für mich schwierig geworden.“