Anrede in Briefen Wenn im Brief aus Frau ein Herr wird

Das Gendern, also die geschlechtsneutrale Sprech- und Schreibweise mit Doppelpunkt, Binnen-I, Unterstrich oder Sternchen, ist zurzeit mal wieder ein großes Thema. Wie wir aktuell lesen konnten, wollen die politischen Spitzen einiger Bundesländer das Gendern verbieten – zumindest dort, wo sie das Sagen haben wie in Schulen und Behörden. In Hessen haben CDU und SPD, die gerade über eine Koalition verhandeln, so ein Verbot sogar in ihr Eckpunktepapier aufgenommen. Nun denn. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, sich zunächst einmal auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren.