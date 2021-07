Extremes Wetter : Anstieg der Bonner Bäche laut Experten nicht vorhersehbar

Nach dem Dauerregen: Öl und Treibgut im Rhein. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bonner Meteorologen erklären, warum Bonn vergleichsweise glimpflich durch die Starkregentage gekommen ist. Die Experten sind sich einig: Es muss mehr getan werden für den Hochwasserschutz.



Karsten Brandt hat zurückgeblättert – soweit es die Aufzeichnungen eben zulassen. Der Betreiber der Bonner Wetterplattform donnerwetter.de kann sich an diesem Donnerstag gut vorstellen, dass man in der Bundesstadt zeitnah den höchsten Juli-Pegel seit dem Jahr 1820 erreichen wird, „je nachdem, was die Mosel mitbringt“. Die Entwicklung der letzten Tage gebe allen Grund zu dieser Angabe. Björn Goldhausen vom Bonner Portal Wetter Online betont, dass die „Prognosen der letzten Tage nahezu eingetreten sind“. Allerdings sei das schnelle Anschwellen der Bonner Bäche kaum vorab zu kalkulieren gewesen. Beide Wetterexperten sind sich über das Offensichtliche einig: Mit Blick auf die dramatische bis tragische Situation in der umliegenden Region sei Bonn glimpflich davongekommen.

„Trotz der Lage in einem Talkessel am Rande eines Mittelgebirges kann sich auf Bonner Gebiet das Wasser an vielen Stellen noch ausbreiten und einen Abfluss suchen“, sagt Brandt. Der Meteorologe betont: „Noch.“ Denn Flächenversiegelung und Klimawandel könnten auch hier für eine veränderte Situation sorgen. „Auch wenn Bonn nur ein kleines Dorf wäre, hätten wir bei einer solchen Niederschlagsmenge in kurzer Zeit Hochwasser. Die städtebauliche Ausbreitung vor allem in den vergangenen Jahrzehnten sorgt allerdings mit dafür, dass Stauungen und eben Überflutungen leichter möglich sind.“ Sein einleuchtendes Beispiel: „Eine abgesenkte Straße unter einer Bonner Bahnbrücke ist eben ein anderer Untergrund als eine grüne Wiese.“

Im Rahmen der Möglichkeiten informiert

Das Bonner Krisenmanagement bewerten beide Wetterexperten als angemessen. „Es wurde im Rahmen der Möglichkeiten informiert und reagiert“, sagt Brandt. „Dass Bäche innerhalb von Minuten massiv ansteigen und zu reißenden Flüssen werden, kann man in der Regel nicht vorhersagen. Dementsprechend konnten die Einsatzkräfte eben nur reagieren, ebenso die Menschen, die in unmittelbarer Nähe wohnen und betroffen sind.“ Ein Anstieg von einem Meter – für den Rhein ließe sich das ordentlich prognostizieren, sagt Goldhausen. Aber: „Je kleiner der Wasserlauf, desto schwieriger wird die Vorhersage.“

Bonns nasser Rekord 130,4 Liter Wasser pro Quadratmeter gab es noch nie Was sich für Bonn bereits am Mittwoch abzeichnete, wurde am Donnerstag bestätigt: Mit dem 14. Juli 2021 wurde ein neuer Tagesrekord an Regen aufgestellt. Denn am Mittwoch fielen 130,4 Liter Wasser pro Quadratmeter – und das, ohne dass ein Gewitter im Spiel war. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom 21. August 1996 mit 90,2 Litern deutlich übertroffen, wie der ehemalige Chefstatistiker der Stadt Bonn, Klaus Kosack, mitteilt. Bemerkenswert sei, dass die Normalmenge an Niederschlägen in einem Juli (74 Liter) beinahe bereits an einem halben Tag erreicht wurde. Besonders heftig regnete es mit 23 Litern zwischen 17 und 18 Uhr. Doch auch abseits von Tief „Bernd“ war der Juli 2021 bislang eine äußerst feuchte Angelegenheit: An zwölf Tagen regnete es 212,4 Liter pro Quadratmeter, das sind schon 289 Prozent eines normalen Julis. Klaus Kosack: „Damit hat der Monat schon jetzt einen neuen Julirekord seit 1848 aufgestellt. Außerdem ist dieser Juli schon jetzt der zweite Regenrekordmonat des Jahres 2021. Der erste Regenrekord wurde im Januar aufgestellt.“ Zusammen seien in diesem Jahr mit 578 Litern je Quadratmeter schon jetzt fast die Regenmenge des ganzen Jahres 2020 (599 Liter) erreicht worden. kol

Stichwort Juli: Insgesamt liegen Ereignisse wie das extreme Regenwetter im Zuge von Tief „Bernd“ in der Regel außerhalb der Vorstellungskraft im eigentlichen Hochsommer – auch für Meteorologen. „In Bonn gab es seit 1980 keinen Rhein-Pegel jenseits der 6,50 Meter am Rhein“, bemüht Brand die Statistik. „Wir sollten uns aber an die Vorstellung gewöhnen, auch wenn es schwerfällt. Und daraus resultierend sollte man für künftige Extremfälle vorsorgen, vor allem im Umfeld der Bäche.“

Hochwasserschutz in Bonn fängt im Umland an