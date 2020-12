Für die Zeit des Lockdowns setzen die Händler auf Abholstationen : Ansturm auf Bonner Buchhandlungen

Gegenbewegung: Das analoge Buch ist begehrt in digitalen Zeiten. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn. Bücher haben zurzeit Hochkonjunktur. Am Dienstag erlebten die Bonner Buchhändler einen regelrechten Ansturm der Kunden.



Am für viele Geschäfte letzten verkaufsoffenen Tag des Jahres haben Bonner Buchhändler einen großen Ansturm der Kunden erlebt. „Es ist sehr viel los, so wie Herr Laschet es sich gewünscht hat“, berichtet Stefanie Willaredt, die die Thaliafiliale in der Bonner Innenstadt leitet. Im Vergleich zum Montag sei es zwar etwas ruhiger geworden, insgesamt mache man jedoch mehr Umsatz als üblicherweise zur Weihnachtszeit. „Viele denken sich, am letzten Tag wird sicher viel los sein und erledigen ihre Besorgungen lieber etwas früher“, so Willaredt. „Man könnte sagen, heute ist wie Heiligabend für die Kunden, wo jetzt noch die letzten Erledigungen getätigt werden“, fügt ihre Kollegin Christel Caders hinzu. Für Kunden aus der Bonner City gibt es bereits einen eigenen Lieferdienst. Bestellungen, die bis 15 Uhr bei Thalia eingehen, werden noch am gleichen Tag geliefert, so Willaredt. Alternativ können Kunden die Bücher natürlich auch auf der Internetseite von Thalia bestellen. Für den neuen Lockdown steht auch eine Abholstation für Bestellungen in der Bonner Filiale in Aussicht.

„Es ist wahnsinnig viel los, die Schlange geht bis nach draußen zur Kreuzung“, berichtet Stephanie Kurth von der Buchhandlung Jost in Kessenich. Das Geschäft habe seine Öffnungszeiten extra angepasst und in der letzten Zeit bis 20 Uhr statt nur bis 18.30 Uhr geöffnet. Die Ankündigung des neuen Lockdowns habe einen zusätzlichen Nachfrageschub gebracht, meint Kurth, „das Weihnachtsgeschäft hat in diesem Jahr aber auch früher begonnen. Das war gut und brachte Entzerrung“. Ein Lieferangebot gebe es bereits. Man habe nun auch die amtliche Genehmigung erhalten, eine Abholstation in der Buchhandlung einzurichten, die ab Donnerstag geöffnet sei.

Der Buchladen 46 auf der Kaiserstraße fährt Lieferungen bereits seit 30 Jahren mit dem Lastenrad aus, wie Buchhändler Holger Schwab berichtet. „Alles, was wir nicht mit dem Rad liefern können, kommt per Post“, so Schwab. In diesen Zeiten sei zwar viel los, er sehe aber keinen Unterschied zum üblichen Weihnachtsgeschäft.