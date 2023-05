Feuerwerk-Spektakel ist zurück Ansturm auf die Rheinaue: Rhein in Flammen gestartet

Bonn · Rhein in Flammen startet nach dreijähriger Corona-Pause wieder in Bonn. Auch wenn das Wetter nicht so richtig mitspielen will, pilgern seit 16 Uhr bereits Tausende Menschen in die Rheinaue.

06.05.2023, 16:28 Uhr

Foto: Jill Mylonas