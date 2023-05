Ansturm aufs Deutschlandticket Bonner Stadtwerke richten zusätzliche Schalter ein

Die Bonner Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) sind dem Ansturm auf ihre Service-Center wegen des neuen Deutschlandtickets mit der Umschichtung von Personal begegnet. Beschäftigte, die sonst im Hintergrund arbeiten und nicht am Ticketausgabeschalter, waren am Dienstag im Einsatz, um die Wartezeiten möglichst gering zu halten. „Entsprechend reagieren wir auch am heutigen Mittwoch und werden es je nach Situation in den nächsten Tagen ebenfalls tun“, sagte SWB-Sprecherin Silke Elbern.