„Die Leute sind enthemmt“ Wie sich eine Jüdin im Moment in Bonn fühlt

Bonn · Als Jüdin erlebt Ricky Kaminski vom Vorstand der Synagogen-Gemeinde auch in Bonn aktuell ein angespanntes Klima, sagt sie. In der Stadt sehe sie derzeit vermehrt Hakenkreuze und antisemitische Parolen, welche an die Wände geschmiert seien.

15.11.2023 , 11:26 Uhr

Eine Gruppe der Konfirmanden der Lutherkirche besucht die jüdische Gemeindevorständin Ricky Kaminski in der Bonner Synagoge. Foto: Benjamin Westhoff

